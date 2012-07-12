Нардеп: власть пытается запугать людей камерами на избирательных участках

Как передает корреспондент УНИАН, на пресс-конференции в Житомире она сказала: «Власть пытается запугать людей, устанавливая камеры на избирательных участках. Об этом мне сообщают отовсюду во время встреч в разных областях Украины».

«После того, как стало известно, что на участках будут установлены камеры, по селам сразу прошел шумок, что власть это делает специально, чтобы контролировать людей. Люди говорят, что не хотят идти на выборы, или же пойдут, но проголосуют за «регионалов», - сказала Л.Оробец.

По ее словам, люди боятся, что власть будет давить на людей, увольнять с работы.

«Но, с другой стороны, учитывая жадность «регионалов», камеры будут закуплены самые дешевые, потому на изображении будет видно лишь силуэт человека», - отметила Л.Оробец.