В Киеве требовали официального статуса для угрорусского языка (фото)

Представители русинской диаспоры и активисты общественной инициативы «Черный Комитет» сегодня в Киеве провели пикет с требованием признать русинский язык официальным в Киеве.

Активисты пришли под стены киевской мэрии. Там был выдвинут ряд требований, ссылаясь на закон о языках, который был недавно проголосован в Верховной Раде.

"Проводник угрорусов Киева" Вано Крюгер зачитал несколько стихотворений на родном языке, а также от имени общины, объявил требования к киевской власти, среди которых: возвращение в угрорусскую азбуку буквы "ѣ", восстановление в законодательном порядке исторического названия угрорусского народа и его языка (сейчас в Законе "Об основах государственной языковой политики" используется название "русинский язык"), признание за угрорусским языком статуса "миноритарного" в Киеве, то есть придание ему высокого статуса официального на всей территории города Киева и др.

После этого активисты зарегистрировали свое обращение в канцелярии, сообщает сайт chorkom.info.