Парубий говорит, что оппозиция готова голосовать за отмену неприкосновенности

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в Тернополе, отметив, что есть два законопроекта по этому поводу.

«Есть законопроект, который подала Партия регионов, и он предусматривает лишение неприкосновенности только народных депутатов. Есть еще законопроект, поданный нами, который предусматривает еще и снятие неприкосновенности с судей и из Президента. Мы готовы голосовать как за один, так и за второй законопроект», - сказал А.Парубий.

В свою очередь, председатель областной организации партии «Фронт Змін» Роман Заставный отметил, что первый законопроект даст власти возможность еще большего давления на депутатов.

«Сейчас нам забрасывают такие тезисы, которые хорошо воспринимаются людьми, но это может иметь серьезные негативные последствия. Партия регионов предлагает снять неприкосновенность только с депутатов. Почему? Потому что если забрать у нардепа еще и неприкосновенность, то он не сможет даже выразить свою позицию, встать на защиту людей. Формируется модель, которая позволяла бы Президенту и большинству контролировать всех и вся. Речь не только о давлении на депутатов от оппозиции, этот закон даст Партии регионов возможность контролировать и своих, потому что и среди своих не очень положительная картина и не совсем однозначная», – сказал Р.Заставный.

Потенциальные опасности этих законопроектов отметил и А.Парубий. «Мы осознаем, что для многих - это вскоре привести к заключению. Но мы исходим из того, что Янукович - ненадолго, а неприкосновенность нужно снимать. Понимаем, что это провокация, чтобы иметь давление на депутатов от оппозиции, но все-таки приняли решение о поддержке этих законопроектов», – сказал А.Парубий.