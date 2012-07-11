КС вынес решение о неприкосновенности Президента, депутатов и судей

Заключение вынесено в деле по обращению Верховной Рады Украины о предоставлении заключения относительно соответствия законопроекта о внесении изменений в Конституцию относительно неприкосновенности Президента, народных депутатов и судей требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КС, по Основному закону, законопроект о внесении изменений в Конституцию рассматривается Верховной Радой при наличии заключения Конституционного Суда относительно соответствия законопроекта требованиям указанных статей Конституции.

После оглашения Заключения состоится пресс-конференция судьи-докладчика по делу Андрея Стрижака.

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Как сообщал УНИАН, 20 июня Верховная Рада направила в Конституционный Суд законопроект оппозиции относительно отмены неприкосновенности депутатов, Президента и судей.

Законопроектом предлагается изъять из Конституции те статьи, которые обеспечивают неприкосновенность не только народных депутатов, но и Президента Украины и судей всех уровней.