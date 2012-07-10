СМИ: Власти Англии отказались от встречи с Януковичем на открытии Олимпиады
21:18, 10 июля 2012Политика
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Представители правительства Великобритании отказались от проведения официальной встречи с Президентом Украины Виктором Януковичем во время открытия летних Олимпийских игр в Лондоне.
Янукович все же посетит Лондон
Об этом стало известно "Украинской правде" из источников в правительственных кругах Великобритании.
Источники утверждают, что контакты официальных лиц с В.Януковичем решили свернуть до завершения парламентских выборов в Украине.
От того, как пройдут выборы, зависит дальнейшее развитие отношений между Киевом и Лондоном - одним из крупнейших лоббистов членства Украины в Евросоюзе.
Впрочем, по информации "Украинской правды", В.Янукович все же намерен посетить Великобританию и собирается потратить несколько миллионов гривен бюджетных средств для визита в страну.
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