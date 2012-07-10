СМИ: Власти Англии отказались от встречи с Януковичем на открытии Олимпиады

Об этом стало известно "Украинской правде" из источников в правительственных кругах Великобритании.

Источники утверждают, что контакты официальных лиц с В.Януковичем решили свернуть до завершения парламентских выборов в Украине.

От того, как пройдут выборы, зависит дальнейшее развитие отношений между Киевом и Лондоном - одним из крупнейших лоббистов членства Украины в Евросоюзе.

Впрочем, по информации "Украинской правды", В.Янукович все же намерен посетить Великобританию и собирается потратить несколько миллионов гривен бюджетных средств для визита в страну.