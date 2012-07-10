Большинство киевлян поддерживают создание объединенной оппозиции (опрос)

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного «Украинским демократическим кругом».

При этом 21,4% респондентов не поддерживают создания объединенной оппозиции. Для 20,5% опрошенных это вообще безразлично. Не смогли определиться 6,6%.

В целом, как свидетельствует опрос, подавляющее большинство киевлян (78,5%) знают о том, что создана объединенная оппозиция для участия в выборах. Не знают об этом 20,4% опрошенных, а 1,1% не смогли определиться.

«Украинский демократический круг» в течение 26 июня – 4 июля 2012 года провел по заказу Института политики репрезентативный выборочный опрос взрослого населения города Киева. Методом стандартизированного интервью по месту жительства опрошено 1000 респондентов в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает ±3,1%.