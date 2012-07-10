Изгнанный из КПРС Грач: Я коммунистом не родился, но я им помру

«Центральная контрольная комиссия с пятницы заседала два дня и приняла решение исключить Грача из партии с учетом мнения первичной - киевской - партийной организации, которая приняла его в партию. Основания - за нарушения устава, за отстранение от работы и так далее», - сообщил по телефону корреспонденту УНИАН Александр Яковенко, который был лидером партии с 2001 по 2011 год, а теперь заявляет, что вернулся на этот пост с июня.

«Я смотрю на это все, как на проплаченные проделки. Вне всякого сомнения, здесь есть рука и Администрации Президента, и "симоненковщины", я также знаю одного из олигархов - пока фамилию не называю, который проплачивает все эти вещи. Не получится ничего! Грач был, есть и будет коммунистом. Я коммунистом не родился, но я им помру», - сказал корреспонденту УНИАН Л.Грач, который по-прежнему считает себя членом КПРС и лидером этой политсилы.

По словам политика, он еще с прошлого года состоит на партийном учете в одной из первичных организаций Симферополя и является членом крымского республиканского комитета партии. «Эти три-четыре беспредельщика, в том числе Яковенко, должны уже успокоиться, потому что мне это может надоесть, я могу в судебном порядке их поставить на место, и показать их ценность, в том числе, через созыв внеочередного съезда официально действующих областных организаций», - добавил Л.Грач.

Вместе с тем А.Яковенко утверждает, что партия попрощалась с Л.Грачом, и восстановление в ее рядах невозможно.

Как сообщал УНИАН, КПРС создана в 2001 году, и, по данным ее руководства, насчитывает в настоящее время около 20 тыс. членов.

Л.Грач возглавил КПРС в феврале 2011 года. По словам А.Яковенко, руководящие органы КПРС решили отстранить Л.Грача от лидерства в конце апреля этого года, после чего подали документы в Министерство юстиции, 19 июня появился приказ ведомства о принятии к сведению информации политсилы об изменениях в ее структуре. Вместе с тем Л.Грач заявил, что печать партии находится у него, и назвал сфальсифицированными решения об изменении в руководстве политсилы.

Ранее, в декабре 2010-го, руководство Коммунистической партии Украины освободило Л.Грача от должности первого секретаря крымского республиканского комитета КПУ, которую он занимал с 1993 года, а также исключило из партии и фракции в парламенте.