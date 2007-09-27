Леонид Грач про криминальные сходки, выборы, фарс и геополитический вектор

Народный депутат Верховной Рады Украины V созыва, первый секретарь Крымского республиканского комитета Компартии Леонид ГРАЧ отмечает, что в Крыму готовятся фальсификации внеочередных парламентских выборов, в связи с чем просит крымчан дорожить своими голосами и не продавать их.

Об этом говорится в обращении Л.ГРАЧА, текст которого передан корреспонденту УНИАН.

«В Крыму на полукриминальных - полуполитических сходках, на которых зачастую присутствовали мэры крупных крымских городов, были установлены «зоны ответственности» и определен процент голосов избирателей, которые должны быть сфальсифицированы в пользу той или иной политической силы», - отмечает Л.ГРАЧ. В результате чего, подчеркивает он, «выборы могут превратиться в фарс, а общественное мнение будет цинично растоптано». «Компартия Украины ... никогда не смирится с подобным преступлением. Нам известны имена тех, кто должен осуществлять фальсификацию, и те «задания», которые они получили от своих заказчиков», - заявляет Л.ГРАЧ. В этой связи он предупреждает этих людей об уголовной ответственности «за подобные злодеяния» и напоминает им, «что в условиях противостояния олигархических и бюрократических группировок фальсификаторов могут привлечь к ответственности по эгоистическим политическим мотивам».

«Я призываю крымское общество осознать ответственность за свою дальнейшую судьбу, прежде всего, за определение геополитического вектора Украины, который напрямую зависит от результатов голосования. Я прошу крымчан дорожить собственным голосом, не продавать и не уступать его, проследить, чтобы он не был использован без их ведома. Я верю в порядочность и добросовестность членов избирательных комиссий, в то, что, несмотря на посулы и предложенные взятки, они проявят уважение к закону и свободному выбору граждан. Вместе, объединив усилия, мы сможем сорвать фальсификации и защитить свой выбор», - уверен главный коммунист Крыма.