Коморовский не поздравлял Януковича с днем рождения

Президент Польши Бронислав Коморовский не поздравлял главу Украинского государства Виктора Януковича с днем рождения, который он отмечал вчера, 9 июля.

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь польского Президента Йоанна Тшаска-Вечорек, отметив, что глава Польского государства обычно направляет поздравления лишь с юбилеями.

"Просто нет такого обычая или правила (поздравлять ежегодно)", - отметила пресс-секретарь.

По данным официальных веб-сайтов польского и украинского президентов, они поздравляли друг друга с 60-летними юбилеями: Б.Коморовский В.Януковича - в 2010 году, а В.Янукович Б.Коморовского - 4 июня 2012 года.

Пресс-секретарь также добавила, что не имеет информации, поздравлял ли Б.Коморовский В.Януковича с днем рождения в прошлом году.

Как сообщал УНИАН, 9 июля в Крыму В.Янукович отмечал 62-летие.

Вчера его поздравили Президент России Владимир Путин и Президент Беларуси Александр Лукашенко.