Коморовский не поздравлял Януковича с днем рождения
Пресс-секретарь польского Президента пояснила, почему Коморовский не поздравлял украинского коллегу.
Президент Польши Бронислав Коморовский не поздравлял главу Украинского государства Виктора Януковича с днем рождения, который он отмечал вчера, 9 июля.
Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь польского Президента Йоанна Тшаска-Вечорек, отметив, что глава Польского государства обычно направляет поздравления лишь с юбилеями.
"Просто нет такого обычая или правила (поздравлять ежегодно)", - отметила пресс-секретарь.
По данным официальных веб-сайтов польского и украинского президентов, они поздравляли друг друга с 60-летними юбилеями: Б.Коморовский В.Януковича - в 2010 году, а В.Янукович Б.Коморовского - 4 июня 2012 года.
Пресс-секретарь также добавила, что не имеет информации, поздравлял ли Б.Коморовский В.Януковича с днем рождения в прошлом году.
Как сообщал УНИАН, 9 июля в Крыму В.Янукович отмечал 62-летие.
Вчера его поздравили Президент России Владимир Путин и Президент Беларуси Александр Лукашенко.