Блок Литвина станет консолидирующим фактором в новой Верховной Раде

Председатель Трудовой партии Украины, входящей в избирательный Блок Литвина, Михаил СИРОТА считает, что Блок Литвина станет консолидирующим фактором в новоизбранной Верховной Раде.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Блока Литвина.

«Парламент VI созыва для того чтобы начать работу и эффективно действовать, нуждается в консолидирующем ядре, вокруг которого смогло бы образоваться конституционное большинство», – сказал М.СИРОТА.

По его мнению, именно формирование конституционного большинства является условием выхода страны из политического кризиса.

По словам М.СИРОТЫ, если кто-то думает, что для эффективной работы парламента нужны 250 депутатов, то это не так. “151 депутат оппозиции всегда заблокирует Верховную Раду”, - добавил он.

Он убежден, сегодня для выхода из политического кризиса необходимо 300 голосов и больше. “Этого невозможно достичь силами разноцветных партий, они не способны прийти к консенсусу. В ситуации, которая сложилась, альтернативы Блоку Литвина нет», – считает М.СИРОТА.

Основой для формирования большинства М.СИРОТА считает программу Блока Литвина, которая заключает в себе тезисы, которые не могут не поддерживаться всеми народными избранниками. “Например, прекращение хищения земли, отмена поборов с крестьян, искоренение коррупции, приравняв ее к государственной измене, доступное и качественное медицинское обслуживание, налаживание действенного механизма отзыва депутатов, которые не выполняют предвыборных обещаний, отмена НДС и т.п.”, - сказал он.

Кроме того, М.СИРОТА считает, что в этом процессе важную роль играет и опыт 2004 года, когда в сложной взрывной ситуации благодаря действиям Владимира ЛИТВИНА как спикера Верховная Рада смогла не только сохранить свой статус высшего представительского органа государства, но и продолжала конструктивно работать.