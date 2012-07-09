НАТО продолжит отслеживать ситуацию в Украине

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель Генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности Дирк Бренгельманн заявил в Киеве в ходе конференции на тему: «Партнерство Украина-НАТО: прошлое, современность и будущее».

«Члены альянса будут продолжать внимательно следить за общим контекстом демократического развития и верховенства права. В конечном итоге, основная цель стратегии международной безопасности заключается в том, чтобы Украина развивалась как демократическое государство на основе европейских ценностей, поскольку они лежат в основе и Европейского Союза, и НАТО», - сказал он.

Д.Бренгельманн напомнил, что на майском саммите НАТО в Чикаго члены альянса выразили серьезную обеспокоенность относительно соблюдения в Украине демократических норм и принципа верховенства права.

По его словам, важен принцип, лежащий в основе сотрудничества Украины и НАТО на протяжении 15 лет, заключается в том, страны-члены альянса будут поддерживать Украину до тех пор, пока она стремится реализовывать реформы.

«Я вскоре после Чикагского саммита приехал в Киев, чтобы передать этот сигнал руководству Украины, и когда я вернулся в Брюссель, мне было очень приятно узнать, что Президент утвердил новую национальную стратегию безопасности и новую военную доктрину. Одобрения настоящих документов, которые разрабатывались в консультациях с альянсом, открывает путь к новому разделу реформ по модернизации сектора безопасности и обороны в Украине», - сказал заместитель Генсека НАТО.

По его словам, члены альянса положительно оценили такое решение руководства Украины.

«Я ожидаю, что настоящие документы будут встречены с новыми конкретными инициативами», - добавил Д.Бренгельманн.