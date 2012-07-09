Регионалы признались, что подарили Януковичу на День рождения

Об этом в комментарии Gazeta.ua сообщил "регионал" Владимир Рыбак.

По его словам, картину нарисовал донецкий художник.

"Янукович - глубоко верующий человек. Он эту лавру восстанавливал. Виктор Федорович очень положительно отреагировал на наш подарок. У него хорошее настроение", - отметил депутат.

В.Рыбак добавил, что уже около 25 лет поздравляет В.Януковича с днем нарождения.

"Я буду это делать, пока буду жить. У нас с ним сложились нормальные отношения. Янукович любит, когда приходят друзья и откровенно его поздравляют", - отметил депутат.

Как сообщал УНИАН, сегодня В.Янукович празднует свой 62-й день рождения. Он находится в рабочем отпуске в Крыму.