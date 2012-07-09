Тимошенко вместе с Власенко встречается с Коксом

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГПтС Украины, по состоянию на 18.30, встреча еще продолжалась.

Вместе с тем, ГПтС сообщает, что на эту же встречу пытался попасть и защитник осужденной С.Власенко. Сама Ю.Тимошенко также выдвинула требование, что без своего адвоката с П.Коксом встречаться не будет.

В связи с этим, сотрудники Качановской исправительной колонии (№54) разъяснили С.Власенко и Ю.Тимошенко, что данная встреча не является процессуальной, и потому проходит без участия следователей, прокуроров или адвокатов.

«Согласившись с требованиями закона, которые были разъяснены С.Власенко и Ю.Тимошенко, относительно проведения свиданий с осужденными, последние все же проигнорировали их. После того, как господин П.Кокс вошел в комнату, где находится Ю.Тимошенко, С.Власенко просто отказался покинуть помещение. Теперь он вместе с Ю.Тимошенко проводит встречу с П.Коксом», - сообщили в пресс-службе ГПтС.