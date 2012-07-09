Тюремщики обещают лечить Луценко в СИЗО

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной пенитенциарной службы Украины, рекомендации были предоставлены по результатам сегодняшнего осмотра Ю.Луценко в следственном изоляторе.

"По результатам проведения медосмотра (проведения личного осмотра и изучения соответствующей медицинской документации) комиссия сформулировала свои рекомендации, которые были оформлены в письменном виде и переданы в медико-санитарную часть Киевского СИЗО. Данные рекомендации медперсоналом учреждения приняты к сведению и будут реализовываться в пределах Киевского СИЗО", - отметили в ГПтС.

При этом в пенитенциарной службе отдельно отметили, что «с целью организации надлежащего медицинского сопровождения Ю.Луценко руководством учреждения создаются для этого все надлежащие условия. В частности, за время пребывания Ю.Луценко в Киевском следственном изоляторе для его обследования и лечения было создано и привлечено 15 комиссий специалистов Минздрава Украины высшей квалификационной категории, в одном случае (28 мая с.г.) Ю.Луценко от комиссионного осмотра отказался. Наряду с этим, с целью проведения инструментального обследования, Ю.Луценко 7 раз вывозился за пределы следственного изолятора в ведущие клиники города Киева», - отметили в пресс-службе.

***

Как сообщал УНИАН, Ю.Луценко с декабря 2010 года содержится в Лукьяновском СИЗО. Он длительное время голодал в знак протеста против решения суда в который раз продлить срок его заключения. После голодовки состояние здоровья Ю.Луценко ухудшилось, в частности, у него больная печень и поджелудочная железа. Врачи диагностировали у экс-министра функциональный гепатит.