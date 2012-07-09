Тюремщики разрешили Тимошенко и Луценко принять Кокса

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГПтСУ.

"Сегодня, 9 июля, в Украину прибывает бывший президент Европейского парламента Пэт Кокс. В ЦКБ «Укрзалізниці» Харькова запланирована его встреча с осужденной Ю.Тимошенко. Кроме того, ГПтС сообщает, что на 12 июля запланирована встреча Пэта Кокса и Александра Квасневского с подсудимыми Ю.Луценко и В.Иващенко", - отмечается в сообщении.

При этом в пресс-службе заметили, что соответствующие разрешения на проведение свиданий с осужденными от пенитенциарных учреждений представителям Европейского парламента предоставлены.