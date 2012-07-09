Тюремщики разрешили Тимошенко и Луценко принять Кокса
17:30, 09 июля 2012Политика
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Государственная пенитенциарная служба Украины разрешила экс-президенту Европарламента Пэту Коксу встретиться с экс-премьер-министром Юлией Тимошенко, бывшим министром внутренних дел Юрием Луценко и бывшим в.и.о. министра обороны Валерием Иващенко.
Экс-президенту Европарламента Пэту Коксу разрешили встретиться с Тимошенко
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГПтСУ.
"Сегодня, 9 июля, в Украину прибывает бывший президент Европейского парламента Пэт Кокс. В ЦКБ «Укрзалізниці» Харькова запланирована его встреча с осужденной Ю.Тимошенко. Кроме того, ГПтС сообщает, что на 12 июля запланирована встреча Пэта Кокса и Александра Квасневского с подсудимыми Ю.Луценко и В.Иващенко", - отмечается в сообщении.
При этом в пресс-службе заметили, что соответствующие разрешения на проведение свиданий с осужденными от пенитенциарных учреждений представителям Европейского парламента предоставлены.
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