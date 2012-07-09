Защитники языка в подарок Януковичу собрали чемодан и билет в Беларусь
14:35, 09 июля 2012Политика
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Участники митинга планируют отправить свои подарки по почте.
Участники акции в защиту украинского языка, которая проходит возле Украинского дома в Киеве, в подарок Президенту Виктору Януковичу в день рождения собрали чемодан и билет на поезд в Беларусь.
Как передает корреспондент УНИАН, участники акции считают, что В.Янукович является этническим белорусом, а многие украинцы не хотят видеть его в Украине.
Кроме того, они нарисовали для В.Януковича символическую пожизненную визу в Беларусь и собрали пожелания по случаю дня рождения.
Также участники акции заявили, что приготовили в дорогу В.Януковичу вареные яйца.
Поскольку Президент в данное время находится в Крыму, участники митинга планируют отправить свои подарки по почте.
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