Защитники языка в подарок Януковичу собрали чемодан и билет в Беларусь

Участники акции в защиту украинского языка, которая проходит возле Украинского дома в Киеве, в подарок Президенту Виктору Януковичу в день рождения собрали чемодан и билет на поезд в Беларусь.

Как передает корреспондент УНИАН, участники акции считают, что В.Янукович является этническим белорусом, а многие украинцы не хотят видеть его в Украине.

Кроме того, они нарисовали для В.Януковича символическую пожизненную визу в Беларусь и собрали пожелания по случаю дня рождения.

Также участники акции заявили, что приготовили в дорогу В.Януковичу вареные яйца.

Поскольку Президент в данное время находится в Крыму, участники митинга планируют отправить свои подарки по почте.