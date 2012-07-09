К Тимошенко вернулся врач: опять Хармс

Лечение экс-премьер-министра Юлии Тимошенко продолжит врач-невропатолог берлинской клиники «Шарите» Лутц Хармс.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил главный врач Центральной клинической больницы «Укрзализныци» Харькова Михаил Афанасьев. «Хармс приехал. Один приехал», - сказал М.Афанасьев. Как сообщал УНИАН, 9 мая Ю.Тимошенко госпитализировали из Качановской исправительной колонии Харькова в больницу «Укрзализныци». Первым лечащим врачом Ю.Тимошенко был Л.Хармс. 21 мая его сменила врач клиники «Шарите» Анетт Райсгауер. Она занималась лечением Ю.Тимошенко до 27 мая.

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