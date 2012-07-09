Социолог говорит, что сейчас - рекордный уровень недоверия к ВР

Такого уровня недоверия к украинскому парламенту в обществе не было с 1994 г. Об этом в прямом эфире 5 канала в ток-шоу «РесПублика» с Анной Безулик сообщила директор Фонда «Демократические инициативы» Ирина Бекешкина.

«Я смотрю мониторинг Института социологии, который ведется с 1994 г. И такого низкого уровня доверия, как сейчас, не было вообще с 1994 г. Согласно опросу, который был весной, 71% граждан не доверяют ВР, доверяют лишь 7%. То есть вообще очевидно, что что-то с парламентом не так. Был только один год за все время мониторинга, когда ВР доверяли. Это было в 2005 г. после президентских выборов », - сказала социолог.