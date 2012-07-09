Суд обязал провести референдум о роспуске горсовета

Об этом идет речь в постановлении суда от 26 июня с.г., которым располагает корреспондент УНИАН.

Также суд признал противоправными действия секретаря Нетишинского горсовета, который отказал в регистрации инициативной группы по сбору подписей в поддержку проведения городского референдума по вопросу досрочного прекращения полномочий Нетишинского городского совета VI созыва и выдаче удостоверений членам инициативной группы от 3 мая 2012 года.

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Как сообщал УНИАН, в начале мая этого года секретарь городского совета Н.Степаненко отказал общине в проведении референдума о досрочном прекращении полномочий Нетишинского горсовета.

Он отметил, что инициативная группа по сбору подписей допустила нарушения требований Закона Украины “О всеукраинском и местных референдумах” (ч.8 ст. 16, ч.3 ст. 17, ст. 16).

Справка УНИАН. В Нетишине инициативная группа из 17 человек собрала более 2,5 тыс. подписей горожан за прекращение работы горсовета.

Недовольство общественности вызвала ситуация с выражением недоверия городским советом мэру Ольге Омельчук и назначение на должность и.о. первого заместителя городского председателя представителя от Партии регионов Павла Скакуна.

Всего в Нетишинском городском совете VI созыва 40 депутатов.

13 марта с.г. большинство депутатов Нетишинского городского совета проголосовало за выражение недоверия городскому председателю О.Омельчук. Также депутаты горсовета направили обращение к Верховной Раде Украины относительно проведения внеочередных выборов городского председателя.

После этого О.Омельчук заявила, что в Украине проводится «зачистка» мэров, которые не являются членами Партии регионов.

О.Омельчук была избрана мэром Нетишина в октябре 2010 года. На выборную должность ее поддержала партия “Фронт Змін”.