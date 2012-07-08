Депутаты обвиняют "Беркут" в новой провокации под Украинским домом

Об этом, сообщает «Украинская правда».

Автобус окружили бойцы спецподразделения милиции «Беркут» и таким образом не позволяют подъехать к непосредственному месту проведения акции.

Правоохранители аргументируют свои действия тем, что автобус двигался по тротуару.

На просьбы народных депутатов Юрия Стеця та Олеся Дония отойти стражи порядка хамили.

"Один из аргументов милиции – это охрана общественного порядка, а именно то, что машина может совершить наезд на людей", - сказал помощник О.Дония Вячеслав Пономарев.

Однако люди сделали проход для машины, поэтому правовых оснований задерживать микроавтобус нет, отметил В.Пономарев.

Он допускает, что это просто "указка сверху".