Литвин думает: у депутатов может возникнуть соблазн выбирать спикера ежедневно

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин считает, что логично избирать руководителя парламента путем голосования бюллетенями.

Как сообщает пресс-служба ВР, об этом В.Литвин заявил в субботу, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции в Житомире.

Согласно действующему Регламенту, сказал руководитель парламента, решение об избрании Председателя Верховной Рады принимаются большинством голосов народных депутатов, но при этом не менее 300 депутатов должны взять бюллетени, «чтобы не было соблазна ежедневно выбирать или менять голову Верховной Рады».

Таким образом, напомнил он, также избираются председатель и контролеры Счетной палаты и Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека.

По словам В.Литвина, если инициаторы этого закона хотели ввести такую норму для следующего состава парламента, надо было записать в заключительных положениях, что эта норма вступает в силу с момента начала работы Верховной Рады нового созыва.

В.Литвин также отметил, что он расценивает принятие решения о «языковом» законе и об изменении способа избрания Председателя Верховной Рады Украины "как последовательные шаги - первый и второй".

В.Литвин напомнил, что группа народных депутатов обратилась в Конституционный Суд с просьбой разъяснить, является ли конституционным положение действующего Регламента о порядке избрания Председателя Верховной Рады. Конституционный Суд, по его словам, 6 июля направил в парламент письмо с просьбой представить позицию Верховной Рады по этому вопросу в связи с подготовкой к рассмотрению вышеупомянутого представления. «Такой оперативности Конституционный Суд на моей памяти ни разу не демонстрировал», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 2 июля, народный депутат Владислав Забарский (фракция Партии регионов) внес на рассмотрение Верховной Рады проект закона "О внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины" (относительно избрания, назначения и отзыва должностных лиц).

4 июля ВР приняла этот закон.

Закон предусматривает изменение порядка избрания председателя Верховной Рады и отзыва его с должности, установив, что соответствующие решения принимаются открытым поименным голосованием большинством народных депутатов от конституционного состава Верховной Рады Украины.

До этого решение по избранию председателя Верховной Рады принималось тайным голосованием путем подачи бюллетеней.

Принятым законом отменено действующую норму Регламента, согласно которой избранным председателем парламента считается кандидат на должность, получивший большинство голосов народных депутатов от конституционного состава Верховной Рады, если бюллетени для тайного голосования получили не менее двух третей народных депутатов от их фактической численности.