Азаров подарит Януковичу на день рождения... обещание

Премьер-министр Украины Николай Азаров намерен подарить Президенту страны Виктору Януковичу на день рождения, который тот будет отмечать 9 июля, обещание выполнить все его поручения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.Азаров сказал журналистам в Крыму.

«У нас традиционный подарок от правительства. Это обещание выполнить все то, что поручил Президент», - сказал глава Кабмина, отвечая на вопрос о подарке.

Такой ответ вызвал смех и аплодисменты среди чиновников, приехавших на открытие завода по очищению семян в Симферопольском районе.

«Мы скажем, Виктор Федорович, те задачи, которые вы ставили, правительство выполняет. И те задачи, которые еще поставите, мы будем реализовывать. Это самое главное», - сказал Н.Азаров.