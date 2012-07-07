Луценко говорит, что его пытают голодом

Председательствующая в судебном заседании по делу об обвинении экс-министра внутренних дел Юрия Луценко в незаконной организации слежки в рамках расследования уголовного дела об отравлении бывшего Президента Виктора Ющенко судья Анна Медушевская отказалась еще раз вызвать на допрос в судебное заседание прокуроров Вячеслава Перча и Галину Климович, которые не явились сегодня по вызову суда.

Как передает корреспондент УНИАН, председательствующая информировала участников процесса, о том, что от указанных лиц поступили телеграммы о том, что они находятся за пределами Киева, и не могут прибыть в суд, а потому просили объявить показания, которые они давали ранее.

Такое течение событий вызвало протест как со стороны защиты, так и со стороны Ю.Луценко, которые напомнили, ссылаясь на нормы УПК, что и адвокаты и подсудимые имеют право задать свидетелям вопросы в судебном заседании.

Кроме того, Ю.Луценко напомнил председательствующей о том, что Европейский суд по правам человека уже признал нарушения, которые были совершены относительно него.

«Вы уже проиграли одно дело в Европейском суде. Если вы согрешили раз, не будьте рецидивистом в этом деле… Если будете преступницей, будьте ею. Отсутствие свидетелей в Киеве не является причиной неявки. Что, свидетелям теперь нужно ночевать с вами, чтобы вы убедились, что они появятся? Я призываю вас остаться хотя бы человеком, если вы не можете быть судьей», - сказал Ю.Луценко.

Между тем, заслушав мнения сторон-участниц процесса, судья решила объявить протоколы допросов В.Перча и Г.Климович.

Такие действия вызвали очередное возмущение со стороны адвокатов Ю.Луценко и у него самого. В результате, все они попросили занести в протокол судебного заседания протест на действия председательствующей, в частности, указав, что она объявляет копии протоколов допроса лиц, которые, как оказалось, были допрошены по делу об отравлении В.Ющенко, а не по делу об обвинении Ю.Луценко.

В свою очередь, Г.Медушевская сделала замечание подсудимому, что тот пытается прервать ее. Также она сделала замечание народному депутату Андрею Шевченко, который находился в зале заседания и призывал ее придерживаться норм законов.

В то же время, Ю.Луценко попросил судью объявить часовой перерыв на обед, поскольку он с 6 утра ничего не ел. Впрочем, судья объявила о 10-минутном перерыве, на что Ю.Луценко раздраженно воскликнул: «Какие 10 минут?! У меня проблемы с желудочным трактом. Я на ногах с 6 часа утра без обеда! Почему меня каждый день должны истязать?!».

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Как сообщал УНИАН, Ю.Луценко выдвинуто обвинение по ч. 3 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением) во время расследования дела об отравлении В.Ющенко.

Ю.Луценко обвиняют в том, что в 2009 году на должности министра он продолжил оперативные мероприятия по расследованию дела об отравлении В.Ющенко – организовал слежку за водителем бывшего первого заместителя председателя СБУ Владимира Сацюка Валентином Давиденко.

Этот эпизод дела против экс-министра был выделен в отдельное дело 21 января 2012 года.

Как указывается в обвинительном заключении, «экс-министр внутренних дел Юрий Луценко, а также Олег Павленов и Владимир Тарасенко (которые работали в Департаменте уголовного розыска МВД), будучи представителями власти и служебными лицами, совершили злоупотребление властью, то есть преднамеренное использование служебным лицом и представителем правоохранительного органа власти вопреки интересам службы, что нанесло существенный вред охраняемым законом правам, свободам и интересам Валентина Давиденко».

По версии следствия, В.Ющенко был отравлен 5 сентября 2004 года на даче В.Сацюка.