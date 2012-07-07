Партия Ющенко объединилась с УНП и КУН

Как передает корреспондент УНИАН, к декларации, подписанной сегодня в Киеве, также присоединились более 30 общественных организаций, среди них «Просвита», «Мемориал», Союз офицеров Украины, другие молодежные, общественные организации патриотического направления.

В декларации подчеркивается, что, кроме совместного участия в выборах, партии ставят целью формирование единой украинской политической силы.

«Мы, представители патриотических и национально-демократических партий, при поддержке общественных организаций и движений, украинских церквей заявляем об объединении усилий для обеспечения политического отпора и гражданского противодействия наступлению антиукраинских сил», - говорится в декларации.

Подписанты подчеркивают, что объединяются ради общих ценностей и целей, в том числе отстаивания государственной независимости и безопасности, демократии, целостности нации, ее национальной идентичности, европейского выбора страны и благосостояния государства.

«Убеждены, что лишь объединившись мы сможем качественно изменить государственную политику и вернуть Украину на путь демократии, благосостояния и европейского развития», - говорится в декларации.