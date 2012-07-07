Заявление о "преступлении" в парламенте направлено генпрокурору

Обращение касается нарушений Конституции и законов Украины, которые произошли на пленарном заседании Верховной Рады 3 июля во время рассмотрения и голосования за принятие в целом проекта Закона «О принципах государственной языковой политики».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.Томенко, в своем обращении он отметил, что вынесение законопроекта на рассмотрение пленарного заседания Верховной Рады состоялось в нарушение требования Регламента ВР о подготовке законопроекта ко второму чтению профильным комитетом, требований Конституции и Регламента ВР относительно права законодательной инициативы депутатов.

Н.Томенко подчеркнул, что указанный проект был вынесен на рассмотрение Верховной Рады до окончания срока его подготовки профильным комитетом. При этом не было рассмотрено более двух тысяч поправок, внесенных народными депутатами ко второму чтению.

По словам Н.Томенко, при вынесении проекта на голосование в целом были нарушены требования Регламента ВР относительно порядка ведения заседаний и процедуры рассмотрения вопросов, поскольку до этого не было положительного голосования о включении этого проекта в повестку дня пленарного заседания.

Также он отметил, что во время самого голосования произошли масштабные фальсификации волеизъявления народных депутатов в связи с нарушением требований статьи 84 Конституции Украины и части 3 статьи 47 Регламента ВР о личном голосовании депутатов. Подтверждением является то, что после голосования 11 народных депутатов (в том числе и сам Н.Томенко) заявили об отзыве своих голосов за закон, поскольку они за него не голосовали.

Учитывая то, что все вышеперечисленные многочисленные нарушения Конституции и законодательства осуществлялись сознательно, по предварительному сговору группой лиц, и привели к результатам, представляющи реальную угрозу для гражданского мира и спокойствия, суверенитета и независимости Украины, Н.Томенко попросил В.Пшонку обеспечить проведение расследования всех обстоятельств дела и принять меры прокурорского реагирования для обеспечения соблюдения требований Конституции, законов и привлечения к ответственности виновных в их нарушении.

«Генеральная прокуратура должна выяснить, действовало ли парламентское большинство как организованная преступная группировка во время голосования за языковой закон», - подчеркнул он.