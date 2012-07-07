Молодежные организации подписали заявление против языкового закона
09:21, 07 июля 2012Политика
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Активисты 8 молодежных организаций Сумщины выступают против попытки Партии регионов манипулировать языковыми разногласиями между гражданами Украины и использовать их в качестве инструмента общественного раскола.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Сумского регионального избирательного штаба Объединенной оппозиции «За Батькивщину».
«Фамилии авторов провокационного языкового законопроекта – Колесниченко и Кивалов - для сотен тысяч украинцев стали теперь синонимами продажности и измены. Мы совместно заявляем о своем намерении поддерживать демократические преобразования в Украине и не сомневаемся, что протолкнутый регионалами позорный закон будет отменен», - говорится в их совместном заявлении.
«6 июля свои подписи под заявлением поставили представители восьми организаций. Оппозиционная молодежь уверена, что этих подписей скоро станет больше», - отмечает пресс-служба.
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