Молодежные организации подписали заявление против языкового закона

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Сумского регионального избирательного штаба Объединенной оппозиции «За Батькивщину».

«Фамилии авторов провокационного языкового законопроекта – Колесниченко и Кивалов - для сотен тысяч украинцев стали теперь синонимами продажности и измены. Мы совместно заявляем о своем намерении поддерживать демократические преобразования в Украине и не сомневаемся, что протолкнутый регионалами позорный закон будет отменен», - говорится в их совместном заявлении.

«6 июля свои подписи под заявлением поставили представители восьми организаций. Оппозиционная молодежь уверена, что этих подписей скоро станет больше», - отмечает пресс-служба.