Сегодня в Киеве состоится съезд комсомола

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил первый секретарь ЦК Ленинского комсомола Украины Александр Присяжнюк.

По его информации, в работе съезда примут участие 289 делегатов, а также гости и приглашенные. Всего в работе съезда будут участвовать более 600 человек.

Среди делегатов съезда – лидер КПУ Петр Симоненко, ряд народных депутатов от КПУ, в частности, Николай Кравченко, Екатерина Самойлик, Андрей Найденов, Спиридон Килинкаров, Владимир Даниленко, Евгений Волынец, Евгений Царьков.

Среди приглашенных – вице-президент Всемирной федерации демократической молодежи Марва Сааб, первый секретарь ЦК ЛКСМ Российской Федерации, депутат Федерального собрания РФ Юрий Афонин, представители и руководители комсомольских организаций стран СНГ, Европы.

Как заявил А.Присяжнюк, съезд будет проходить под лозунгом «Молодежь требует реальных перемен!»

На съезде будет заслушан отчет о проделанной работе за период с декабря 2009 по июль 2012 года, избран новый состав и руководство Комсомола Украины, также будет принято обращение к молодежи и главные задачи на ближайшую перспективу.

Съезд пройдет в Киевском городском дворце детей и юношества, начало – в 10.00.