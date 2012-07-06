В милиции говорят, что разгоняя защитников языка в Черкассах, обошлись без Беркута

21:17, 06 июля 2012
Политика
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Бойцы спецподразделения "Беркут" не привлекались к сносу протестного палаточного городка оппозиционных сил в центре Черкасс.

Об этом сообщили УНИАН в Секторе связей с общественностью Управления МВД в Черкасской области.

Как говорится в сообщении, 5 июля Херсонский окружной административный суд вынес постановление о запрете проведения на Соборной площади Черкасс бессрочной акции оппозиционных сил.

Согласно решению суда и в соответствии с постановлением отдела принудительного исполнения решений Управления государственной исполнительной службы Главного управления юстиции в Черкасской области, к обеспечению охраны общественного порядка во время проведения исполнительных действий были привлечены работники милиции - сотрудники Сосновского райотдела милиции и сотрудники патрульно-постовой службы.

К охране общественного порядка во время исполнения служебных обязанностей государственными исполнителями сотрудники подразделения "Беркут" не привлекались.

Отдельные участники акции протеста препятствовали работе госисполнителей и работников коммунальных служб, не выполняли требования представителей правоохранительных органов.

За совершение противоправных действий задержаны трое участников акции протеста, среди них - двое депутатов Черкасского горсовета.

Задержанные доставлены в Сосновский райотдел милиции для составления административных протоколов. Решается вопрос о привлечении их к административной ответственности согласно ст. 173 (мелкое хулиганство) и 185 (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию работника милиции) КоАП.

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