Тигипко «успокоил»: языковой закон не унижает украинский

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение на пресс-конференции в Харькове высказал вице-премьер-министр - министр социального развития Сергей Тигипко.

«Я считаю, мы должны дорожить культурами других национальностей, которые проживают в Украине. Это наше достояние, это наше богатство. Закон практически ни в коей мере не ухудшает статус украинского языка, я считаю, что это должно быть обязательным», - сказал С.Тигипко.

По его мнению, во время обсуждения языкового закона необходимо ориентироваться на Европейскую хартию региональных языков. С точки зрения С.Тигипко, языковой закон не приведет к расколу Украины.

В то же время он обратил внимание на неподобающие методы обсуждения этого закона в парламенте.

Как считает вице-премьер, если закон будет подписан, нужно выявлять в нем слабые стороны и исправлять их. «На этом вопросе 20 лет спекулируют политики. Все зарабатывают свои политические дивиденды на этом. Мне кажется, что пришло время поставить здесь точку. Ориентиры – европейские подходы», - подчеркнул С.Тигипко.