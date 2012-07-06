Freedom House: власть Украины концентрирует внимание на ложных приоритетах

Как сообщили УНИАН в Институте массовой информации (ИМИ), об этом он заявил на презентации специального отчета «Б’ючи на сполох: на захист демократії в Україні» 5 июля в Киеве.

«Кроме проблемы с процессом голосования, меня шокирует, что власть концентрирует внимание на ложных приоритетах», - заявил Д.Креймер.

Исполнительный директор Института массовой информации Виктория Сюмар считает, что рассмотрение законопроекта №9073 «О принципах государственной языковой политики» не может считаться объективным и демократическим. «Этот проект был одобрен не личным голосованием депутатов. Это нарушение стало очень типичным в украинском парламенте, и оно является прямым нарушением Конституции. Проголосованные таким образом законопроекты вообще не могут считаться легитимными. К тому же были нарушения регламента рассмотрения - проект не был внесен в повестку дня и не были проголосованы многочисленные поправки к нему», - отметила она.

Научный директор Института Евроатлантического сотрудничества Александр Сушко заметил: «Я вообще не вижу оснований для ветирования данного закона, поскольку закон, принятый таким способом, не может быть даже подан Президенту для подписания. Это мое мнение базируется на чтении стенограммы заседания Верховной Рады. Есть и другие замечания, касающиеся сути закона, его истории и вообще необходимости».

Напомним, 3 июля 2012 г. проект закона №9073 «О принципах государственной языковой политики» приняли во втором чтении 248 депутатскими карточками. Легитимность голосования поставила под сомнение оппозиция и некоторые эксперты.