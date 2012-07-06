Бондаренко: Яценюк сдал себя и Объединенную оппозицию с потрохами

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов, комментируя заявление лидера партии «Фронт Змін» Арсения Яценюка о том, что установка веб-камер на избирательных участках подорвет демократичность выборов, Е.Бондаренко сказала: «Яценюк сдал себя и Объединенную оппозицию с потрохами. Своим заявлением о том, что он против установки веб-камер на избирательных участках, он продемонстрировал страх, что в тех регионах, где они смогут провести своих кандидатов, но у них есть административные возможности, а это западные регионы, там увидят, какими методами и каким давлением они добиваются этого результата».

Е.Бондаренко напомнила, что в западных областях местные власти представлены политическими силами, входящими в Объединенную оппозицию. «И так как большая ноша по организации и проведению выборов ложится на местные органы власти, то мы можем только предположить, какие методы воздействия ждут тех, кто захочет провести выборы в западных областях честно», - подчеркнула она.

«Уже сейчас очевидно, что Объединенная оппозиция проигрывает выборы. И не исключено, что на парламентских выборах ею будет применяться всевозможный арсенал информационной, организационной и другой чернухи. Не исключено также, что она будет использовать разные методы давления на те комиссии, которые будут считать реальный результат, а не тот, который бы хотела увидеть оппозиция», - отметила народный депутат.

Естественно, по ее словам, веб-камеры зафиксируют весь процесс работы избирательных участков.

«Мы как власть считаем, что это дополнительный инструмент контроля, и за нами в том числе, и в восточных, и в центральных, и в западных областях. Мы это предложили, и мы надеемся, что успеем до выборов оборудовать веб-камерами избирательные участки, чтобы гарантировать чистые и прозрачные выборы. Чтобы ни один голос ни одного избирателя не пропал, даже если он будет отдан не за нас. А вот так называемая демократичная оппозиция почему-то такой прозрачности испугалась. Наверное, потому, что эти политические дракулы привыкли работать в тени, так как в честном бою проиграют. Но мы поможем Яценюку и компании выйти на свет», - заявила Е.Бондаренко.