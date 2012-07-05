Защитники «мовы» на полчаса перекрыли четыре международные трассы

20:04, 05 июля 2012
Политика
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Сегодня во Львовской области активисты Объединенной оппозиции «За Батькивщину!» совместно с представителями других партий провели предупредительное перекрытие движения на четырех международных трассах области

Мовний протест. Львів

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Львовского регионального избирательного штаба Объединенной оппозиции “За Батькивщину!”

По данным пресс-центра, с 18.00 до 18.30 движение автотранспорта было заблокировано на участках международных трасс в населенных пунктах Зимна Вода, Гряда, Рясне-Русское и в г. Сколе (участок международной трассы Киев-Чоп).

Как отмечается в сообщении, таким способом оппозиция протестует против принятия языкового закона. На каждом из участков международных трасс участие в акции приняли около ста человек. Чтобы действовать в рамках закона, участники акции протеста непрерывно ходили по пешеходному переходу.

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