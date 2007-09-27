МВД знает о подготовке провокаций во время выборов

Министерство внутренних дел Украины имеет оперативную информацию о подготовке в четырех регионах провокаций во время парламентских выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил и. о. министра внутренних дел Михаил КОРНИЕНКО, отвечая на вопрос журналистов в Киеве.

«У нас есть оперативная информация, что готовятся некоторые провокации. Мы предупредили 4 региона (руководство областных управлений МВД - УНИАН), в которых, по оперативной информации, могут быть провокации», - сказал М.КОРНИЕНКО.

Он не уточнил, о каких регионах идет речь, однако отметил, что речь идет о создании искусственных ситуаций – драк, уничтожения бюллетеней, уничтожения урн с бюллетенями, запугивания избирателей, подкуп.

Также М.КОРНИЕНКО отметил, что провокации готовят различные политические силы.

В то же время он выразил надежду, что органам внутренних дел удастся предупредить эти противоправные действия.

В свою очередь, присутствующий во время общения М.КОРНИЕНКА с журналистами кандидат в народные депутаты от СПУ Василий ЦУШКО заявил, что вчера на селекторном совещании руководству региональных управлений МВД была дана жесткая команда «всеми методами» предотвращать любые провокации.

В.ЦУШКО заверил, что те, кто будет пытаться предпринимать противоправные действия, «пойдут в наручниках, а затем будем разбираться».

Также он отметил, что в регионы уже выехали представители центрального аппарата МВД, чтобы координировать их работу во время выборов.