Акции против "языкового закона" идут во многих городах Украины

Возле Житомирской облгосадминистрации началась бессрочная акция Объединенной оппозиции в защиту украинского языка.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Житомире сообщил руководитель Житомирского регионального избирательного штаба Объединенной оппозиции «Батькивщина» Геннадий Зубко.

«Сегодня мы расставили в Житомире протестные палатки на Площади Королева и под стенами облгосадминистрации. Здесь действует информационный центр, который раздает обращения гражданам и предоставляет консультации по поводу сегодняшних действий под стенами Украинского дома в Киеве», - сообщил в комментарии УНИАН руководитель Житомирского регионального избирательного штаба «Батькивщины» .

Такие акции начнутся по всей Украине, отметил заместитель руководителя центрального штаба Объединенной оппозиции Андрей Пышний.

По его словам «по всей Украине власть применяет административное давление против оппозиции, а голосованием за языковой законопроект украинский парламент окончательно утратил не только политическую, но и общественную легитимность».

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4 июля, в центре Херсона в 13.00, возле кинотеатра "Украина" (площадь Свободы) прошел митинг в защиту украинского языка и стартовала круглосуточная акция протеста.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил депутат Херсонского горсовета и пресс-секретарь ХОО "ВО "Батьківщина" Станислав Трошин.

Участие в акции приняли представители политических сил Объединенной оппозиции («ВО «Батьківщина», «Фронт Змін», НРУ, ПРП, «За Україну», «Народная самооборона», «Гражданская позиция»), а также «Народная платформа-Собор», УРП, УНП, «ВО «Свобода», Комитет защиты украинского языка, КУН и другие.

По данным организаторов акции, всего на митинг собрались около 160 человек. В то же время по информации милиции митингующих было только около 50-ти.

После выступлений руководителей указанных политических сил, которые сводились к осуждению принятия парламентом закона об основах государственной языковой политики, митингующие приняли решение послать телеграмму Президенту Украины Виктору Януковичу с требованием не подписывать принятый закон, который «раскалывает страну».

Также, по словам главы областной организации ВО «Батьківщина» Владимира Миколаенко, с момента проведения митинга стартует бессрочная акция – представители оппозиции теперь не будут убирать с центральной площади города свои палатки и планируют там по вахтовому методу находится круглосуточно. Оппозиционеры будут агитировать проходящих мимо херсонцев и собирать подписи в поддержку требований оппозиции.

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В Чернигове началась бессрочная акция протеста в поддержку украинского языка.

Как передает корреспондент УНИАН, свои палатки в сквере имени Н.Попудренко напротив здания облгосадминистрации установили представители политических сил "Фронта Змін", партии УДАР и Объединенной оппозиции "Батькивщина". Акцию поддержали активисты ВО "Свобода".

Участники акции протеста включают записи украинских песен, держат плакаты с цитатами украинских классиков о языке. А также начали сбор подписей об отмене принятого Верховной Радой Украины Закона "О принципах государственной языковой политики".

Как сообщил УНИАН депутат областного совета, руководитель областной организации ВО "Батькивщина" Александр Кодола, черниговская акция является частью всеукраинского протеста.

"Основное требование – отменить антиконституционный языковой закон. Будем стоять, пока закон не отменят", - сказал он. А.Кодола сообщил, что черниговские активисты планируют начать голодовку. Кроме того, речь идет о созыве внеочередных сессий городских и районных советов, которые бы выразили свою позицию по поводу принятого языкового закона.

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В Полтаве оппозиция установила палаточный городок на площади возле облгосадминистрации, выражая протест против принятого Верховной Радой Украины закона о языке.

Как передает корреспондент УНИАН, пресс-секретарь областной организации "Фронта Змін" Евгений Лопушинский заявил, что палаточный городок будет работать круглосуточно.

"Мы будем находиться там и днем и ночью. Сейчас на площади более 200 пикетирующих, но к вечеру мы призвали на площади собраться всех, кому дорога судьба государственного — украинского языка", - сказал Е.Лопушинский.

Начали акцию в защиту украинского языка под стенами облгосадминистрации сегодня рано утром активисты партии «УДАР» Виталия Кличко.

«Мы вышли к стенам Полтавской ОГА чтобы выступить против этого позорного закона. Нельзя допустить, чтобы одним законом власть уничтожила родной язык», - сказал председатель Полтавской городской организации партии «УДАР» Роман Толстый.

Председатель исполкома облорганизации партии «УДАР» Валерий Прядко считает, что в стране нет никакого ущемления языков национальных меньшинств: болгарского, молдавского, румынского, русского.

«Зачем напрасно тратить деньги? На днях, чтобы выбирать книгу для своего ребенка, написанную на украинском языке, мне пришлось объехать полгорода, 90% детских книг - написаны на русском. После принятия этого закона нам придется лететь, наверное, в Канаду», - сказал В.Прядко.

В акции принимают участие жители Полтавы, Кременчуга, Оржицы и других городов и сел Полтавской области.

После обеда к акции протеста присоединились представители других оппозиционных сил-объединенной оппозиции: "Батьківщини", "Фронта Змін", "Свободы".

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Представители Запорожской областной организации ВО «Свобода» совместно с представителями молодежной национал-патриотической организации «Сокол» и общества «Просвита» провели пикет в поддержку украинского языка в центре Запорожья перед зданием Запорожской ОГА.

Как сообщил УНИАН глава Запорожской областной организации «Свобода» Виталий Подлобников, в акции приняли участие более 50 представителей национал-патриотических сил, которые «вышли на площадь под национальными знаменами, что бы выступить против русификации Запорожского края и антинародных действий власти».

«Улица – наше единственное оружие против криминально-олигархической власти, в которой и суды и милиция на стороне олигархов, а не народа. В этой ситуации – улица – единственное, что нам остается, что бы показать власти, что народ есть и у этого народа есть мнение, с которым она должна – не может и не имеет права не считаться», - сообщил В. Подлобников.

Руководитель ЗОО ВО «Свобода» также отметил, что «сегодня, как и при проведении более ранних акций представители национал-патриотических сил столкнулись в Запорожье с противодействием власти и милиции».

«Сегодня мы в очередной раз попытались получить в Запорожском горисполкоме разрешение на проведение нашей акции, и в очередной раз оказалось, что канцелярия «не работает», а все сотрудники отдела внутренне политики в отпуске, поэтому принять заявление о проведении нашей акции попросту некому. Такое поведение представителей городских властей уже стало традицией: каждый раз, когда мы планируем проведение акции, в канцелярии горисполкома начинаются «архивные дни», в кабинетах ломаются компьютеры и происходят другие технически неполадки, и наши заявки не принимаются», - сказал В.Подлобников.

Он также отметил, что представители правоохранительных органов сегодня пытались помешать проведению пикета, однако до реальных действий не дошло.

«Милиция даже не составила акты, и мы расцениваем это как свою победу: после того как мы выиграли два суда о незаконности действий милиции именно во время наших акций, они стали более осмотрительны и вынуждены более четко согласовывать свои действия с законодательством», - констатировал В.Полобников.

Он также заявил, что 5 июля представители национал-патриотических сил «вновь попытаются получить разрешение на проведение акции и проведут очередную акцию в защиту государственного языка».

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В Харькове на площади Свободы началась бессрочная акция протеста против принятия языкового закона.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил один из организаторов акции, общественный активист Дмитрий Пилипец. По его словам, около 30 лиц, которые сегодня принимали участие в акции протеста на площади Свободы, составили график дежурства и намерены круглосуточно находиться на площади Свободы напротив Дома Советов.

Д.Пилипец заметил, что к акции протеста присоединились активисты местной организации ВО «Батьківщина».

Организатор акции отметил, что активисты намерены установить на площади Свободы палатки. «Как минимум пару, возможно даже сегодня», - сказал Д.Пилипец. Он подчеркнул, что участники акции протеста требуют от Президента Украины Виктора Януковича ветировать принятый языковой закон. Д.Пилипец заметил, что акция протеста в Харькове будет продолжаться «до решения этого вопроса».

«Я думаю, мы должны жать и стоять здесь до октября», - сказал он.

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Около двух тысяч жителей Львовской области собрались на площади возле Львовской облгосадминистрации, где проходила ХХ внеочередная сессия Львовского областного совета, на повестку дня которой был вынесен один вопрос: „Об угрозе государственности Украины в связи с принятием Закона Украины „О принципах государственной языковой политики”.

Как передает корреспондент УНИАН, на сессии, которая проходила под открытым небом, присутствовали председатель Львовского областного совета Олег Панькевич, городской голова Львова Андрей Садовый, депутаты Львовской городской и всех районных советов Львовской области, представители органов местного самоуправления, представители политических сил, вошедших в объединенную оппозицию „Батьківщина”, активисты ВО „Свобода”, партии „УДАР”, общественные деятели.

Собравшиеся держали государственные и партийные флаги, и плакать с надписями такого содержания: «Українцю, захисти мову і державу!», «Зупинимо апартеїд в Україні», «У своєму домі – своя й правда», «Любіть Украину або забирайтесь геть!», «Хто вы, панове, російськомовні друзі чи недруги? Споживаєте хліб и сало українське, а так не любите Україну і її мову», «Українофобам - не місце в Україні».

На сессии было принято „Обращение к украинскому народу относительно угрозы государственности Украины в связи с принятием Верховной Радой Закона Украины «О принципах государственной языковой политики», а также обращение к Президенту Украины относительно ветирования данного закона.

В Обращении к украинцам депутаты отметили, что „рубикон перейден”.

«Третьего июля Партия регионов, коммунисты и Народная партия, беспрецедентно незаконным способом проголосовав законопроект «О принципах государственной языковой политики», посягнули на душу народа и единственный гарант независимости государства – язык. Параллельный язык – это параллельное государство на той же территории, а, следовательно, неминуемый антагонизм между оккупированным и оккупантом. Чтобы уничтожить украинцев в Украине, надо уничтожить язык», - говорится в тексте обращения.

Поэтому областные депутаты обратились к Президенту Украины, Генеральной прокуратуре Украины, Службу безопасности Украины с требованием „остановить грубый процесс разрушения основ Украинского государства”.

«Требуем от руководителей областных и районных государственных администраций дать публичную оценку событиям 3 июля, обратиться к Президенту Украины с требованием не подписывать украинофобский закон или подать в отставку со своих должностей, - говорится в обращении. – Призываем общественность бойкотировать оккупационные учреждения, должностных лиц, членов прорежимных партий, а также быть готовым к выезду в Киев для участия в акциях протеста и отстаивать свои права. Ради собственного языкового дома и независимого соборного Украинского государства мобилизуемся на бессрочные акции протеста. Соберемся вместе, чтобы засвидетельствовать господство на собственной земле, непрерывность нашей борьбы и воплощение в собственном языке».

Воззванием депутаты призвали стать на защиту своего языка, своего государства, своей свободы. Потому что «мы – нация, которая всегда находила силы на восстание во время наибольшей общественной темноты. Мы приняли вызов украинофобов и неминуемо их победим. Спасем язык – язык спасет нас!».

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Представители объединенной оппозиции пикетировали Ровенскую облгосадминистрацию, протестуя против закона об основах государственной языковой политики.

Как передает корреспондент УНИАН, в акции приняли участие около 50 человек: сторонники ВО «Батькивщина», партии «Фронт Змін», Народного Руха Украины, ВО «Свобода» и члены нескольких общественных организаций.

Митингующие в своих выступлениях были единодушными в том, что в Украине должен быть лишь один государственный язык – украинский, а попытки сделать русский язык региональным, то есть официально отдать ей преимущество перед украинским, нужно рассматривать как проявление сепаратизма, желание расколоть Украину и уничтожить ее государственность.

«Однако цинизм, с которым данный закон принимался, еще раз засвидетельствовал, что представители большинства в Верховной Раде никогда не считались и не будут считаться с мнением народа. Представители оппозиции заявляют – этой власти нужно давать решительный отпор, потому что сначала мы потеряем язык, а затем – свое государство и свободу», - говорится в заявлении участников пикета.

Представители объединенной оппозиции зачитали обращение к Президенту Украины Виктору Януковичу и председателю Верховной Рады Владимиру Литвину о недопустимости введения в Украине второго государственного языка и с требованием не подписывать данный закон.

Как сообщили УНИАН в областном Комитете защиты украинского языка, завтра, 5 июля, на площади Независимости в Ровно состоится всенародное вече в защиту украинского языка. Из неофициальных источников также сообщили, что на этой неделе также планируется созвать внеочередную сессии областного совета, на рассмотрение которой будет вынесено обращение, принятое на митинге возле ОГА.

Участники пикета также сожгли изображение флага Партии регионов, поскольку, по их мнению, именно эта политическая сила наиболее причастна к принятию антиукраинского языкового закона.

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Ивано-Франковский городской совет, в связи с принятием Верховной Радой Украины закона «О принципах государственной языковой политики», призвал со всей решительностью стать на защиту единого государственного украинского языка как неотъемлемой части суверенитета Украинского Государства.

Как сообщили УНИАН в Ивано-Франковском городском совете, соответствующее обращение к гражданам приняли депутаты во время бессрочной внеочередной сессии городского совета, которая началась сегодня под стенами областной власти и которую завтра планируют продолжить в Киеве.

«Эта власть боится только широкого народного сопротивления, - говорится в обращении горсовета. - Сегодня, общими усилиями, отбросив любое политическое несогласие, мы должны стать на защиту самой большой святости украинцев – нашего языка. Призываем со всей решительностью стать на защиту единого государственного украинского языка как неотъемлемой части суверенитета Украинского Государства и своих, гарантированных Конституцией, прав и свобод», - говорится в обращении.

По мнению горсовета «этим решением оккупационное большинство в парламенте, под руководством Партии регионов, в который раз демонстрирует попытку сузить сферу употребления украинского языка как государственного и де-факто внедрить русский как второй государственный. Таким образом, украинофобы пытаются нарушить гражданское спокойствие в обществе и посеять межнациональную вражду».

Депутаты призвали жителей Ивано-Франковска «стать плечом к плечу к антинациональной попыткей центральной власти».

Также на сессии было объявлено о начале акции в защиту украинского языка «Национальная мобилизация» и создан ее штаб. В рамках акции планируется, уже сегодня вечером в Киев отправятся первые автобусы с депутатами и всеми желающими.

После сессионного заседания организаторы акции протеста под стенами админздания выставили надетые на деревянные колья свиные головы и языки, под которыми разместили плакаты с фамилиями народных депутатов от Прикарпатья, проголосовавшими за языковой законопроект, и авторов законопроекта: Сергей Кивалов, Валерий Келестин, Вадим Колесниченко, Владимир Личук, Игорь Зварич, Василий Чуднов.

По словам одного из организаторов акции сопротивления, секретаря горсовета Руслана Марцынкива, вечером «языки будут отправлены по почте адресатам, а головы отдадут на съедение беспризорным собакам».

Мероприятиям горсовета предшествовал протестный митинг местных жителей под стенами админздания. Все происходящее в прямом эфире транслировало областное телевидение.

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Ивано-Франковский областной совет 5 июля соберется на внеочередную шестнадцатую сессию с повесткой дня: «О нарушении Конституции Украины при принятии Закона Украины "Об основах государственной языковой политики».

Как сообщили УНИАН в Ивано-Франковском областном совете, решение о созыве внеочередной сессии принято в соответствии со статьей 46 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине», разделом 2.3. “Очередная и внеочередные сессии областного совета” Регламента Ивано-Франковского областного совета, утвержденного решением областного совета от 04.01.2011 № 37-2/2011. Сессия состоится в 15 часов у административного здания Ивано-Франковского облсовета.

Как сообщила пресс-служба облсовета, получив информацию о принятии закона о языках, председатель Ивано-Франковского областного совета Александр Сыч "в срочном порядке прервал отпуск, приостановил процесс лечения и включился в процесс сопротивления антиукраинскому режиму, который посягнул на фундаментальные основы украинской нации и ее язык".

По его словам, "методы, которыми был принят закон Кивалова-Колесниченко (закон "Об основах государственной языковой политики» - УНИАН), являются преступными, отвечают уголовной сущности действующего режима, а сам закон является государственной изменой".

«Если нынешняя государственная псевдоэлита оказались не в состоянии противодействовать вызовам времени, свою весомую позицию должно засвидетельствовать именно общество, общество и мы, депутаты органов местного самоуправления, как ее полномочные представители, - отметил председатель облсовета. - Пламенных слов и призывов сегодня уже недостаточно. Необходимо самоорганизовываться и действовать».

«Верховная Рада потеряла всякую легитимность. Сегодня у каждого из нас отобрали язык. Завтра – отберут суверенитет.», – отметил А.Сыч.

«В условиях тотального наступления на основы украинского национального сознания, а в частности и на государственный украинский язык, я, как председатель областного совета, буду инициировать разработку и принятие областной программы защиты и развития украинского языка на территории Прикарпатья», – резюмировал А.Сыч.

Он также высказал уверенность, что "недалеко то время, когда инициаторы языкового закона, как и все другие, кто принял участие в его принятии, встанут перед высшим, по-настоящему независимым и объективным украинским правосудием".

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Хмельницкий городской голова Сергей Мельник в пятницу, 6 июля, созывает внеочередную сессию городского совета для рассмотрения языкового вопроса.

Как передает корреспондент УНИАН, он подписал соответствующее распоряжение.

На рассмотрение депутатов будет предложен вопрос “Об обращении к Президенту Украины относительно наложения вето на Закон Украины “О принципах государственной языковой политики”.

Сессия созывается, в соответствии с заявлениями депутатов от фракции ВО “Свобода” и ВО “Батьківщина”.

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Хмельницкая областная организация ВО “Свобода” пикетировала облгосадминистрацию с требованием отмены закона о принципах государственной языковой политики.

Как передает корреспондент УНИАН, участие в акции приняли около 70 активистов. Они скандировали: “Одна мова – одна нація”. Также во время акции свободовцы сожгли флаг Партии регионов.

По словам председателя облорганизации Игоря Сабия, через председателя ОГА Василия Ядуху они хотят донести Президенту требование ветировать языковой закон.

“Через представителя Президента в Хмельницкой области, губернатора Василия Ядуху свободовцы требуют у главы государства ветировать языковой закон. Пусть Ядуха передаст своему патрону желание хмельничан не подписывать позорный закон”, - заявил лидер областной ВО “Свобода”.

По его мнению, принятый языковой закон в Раде ставит в жесткие рамки и уничтожает государственный язык – украинский.

“Когда я еще работал в Хмельницкой облгосадминистрации (в помаранчевые годы И.Сабий возглавлял управление внутренней политики - УНИАН), из столицы присылали какие-то бумаги писаные, вроде бы на украинском языке, что становилось аж страшно. Теперь никто не будет напрягаться, - всю корреспонденцию будут писать на русском”, - считает свободовец.

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Группа активистов из Тернопольской области, которая поехала на акции протеста в Киев, вынуждена была добираться в столицу попутками.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время пресс-конференции сообщил председатель областной организации партии «Наша Украина» Петр Мандзий.

«Группа, которая отправилась из Бережанского и Подгаецкого районов вчера вечером автобусом, была остановлена работниками милиции на Житомирской трассе. Всего там ехало 22 человека. Дальше, чтобы не создавать проблем для водителя, люди добирались уже разными способами, в том числе и попутками. Становится понятно, что автобусами из-за таких действий Госавтоинспекции желающие принять участие в акциях протеста в столицу не доедут. Будем думать, как этот вопрос решать», – сказал П.Мандзий.

В то же время, активисты «Фронту Змін», сообщил председатель облорганизации этой партии Роман Заставный, из Тернополя в Киев таки доехали.

«Первая группа, ориентировочно 50 человек, выехала в Киев еще вчера, им удалось купить билеты на поезд. А организованный выезд людей сейчас невозможен. Нанимать автобусы бесперспективно, остается частный транспорт и маршрутки. Но ими нужно ехать целую ночь, а люди туда же не на отдых едут, соответственно в дороге устанут, а добавляйте еще жару. Поэтому завтра будем обсуждать стратегию, как действовать дальше», – сказал Г. Заставный.

Он также призвал представителей оппозиционных партий не разглашать количество людей, которое они планируют отправлять в столицу, чтобы власть не создавала еще больших препятствий.

«Иначе у людей, которые захотят взять отгул или больничный, будут возникать серьезные проблемы на работе. Мы же понимаем, в какой стране мы живем», – предостерег он.