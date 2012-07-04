Яценюк больше никого не возьмет в свою оппозицию

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.Яценюк сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

"Мы завершили формирование мощной объединенной украинской оппозиции на базе Всеукраинского объединения "Батькивщина". Конечно, может рассматриваться вопрос об индивидуальном членстве других народных депутатов", - сказал А.Яценюк.

Лидер партии "Фронт Змін" напомнил, что в состав объединенной оппозиции вошли семь политических партий, которые представляют патриотические силы Украины. "Приобщились все, кто против Януковича, кто не боится проголосовать за закон о порядке импичмента Президента, за закон об отзыве народного депутата, кто хочет создать следственные комиссии как по разворовыванию средств на Евро-2012, так и по деятельности действующей власти. Все, кто реально готов бороться, — они все в рядах объединенной оппозиции", - отметил он.

В то же время А.Яценюк не исключил возможности координации действий с другими оппозиционными партиями, которые не вошли в состав объединенной оппозиции "За Батькивщину!".

"Все партии, которые считают, что самой большой угрозой для украинского государства и национальной безопасности Украины является режим Януковича, все уже объединились", - подчеркнул в свою очередь один из лидеров оппозиции Николай Томенко.