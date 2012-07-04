Ефремов говорит, что заявления Литвина об отставке в глаза не видел

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.Ефремов заявил в интервью журналистам, отвечая на вопрос, будет ли рассматриваться завтра отставка В.Литвина.

Он подчеркнул, что для того, чтобы рассматривать этот вопрос «необходимо иметь соответствующее заявление». «Я это заявление не видел», - подчеркнул А.Ефремов. По его словам, говорить сегодня «о какой-то отставке слишком преждевременно». На повторный вопрос будет ли завтра рассматриваться вопрос об отставки В.Литвина, А.Ефремов ответил, что «я говорю, что с момента подачи заявления как минимум на следующий день мы можем рассматривать вопрос об отставке. А заявления на сегодняшний день нет, его никто не видел и поэтому говорить завтра о рассмотрении данного вопроса» преждевременно. В то же время А.Ефремов считает, что нужно уйти «от эмоциональных оценок» и нужно наладить работу парламента. А Ефремов сказал, что не готов обсуждать тему о кандидатурах на пост председателя ВР, поскольку «я стою на точке зрения, что первый вопрос (речь идет об отставке – УНИАН) эмоциональный и он будет снят». На вопрос, почему же возникла необходимость рассмотрения законопроекта об изменении процедуры отставки и назначения руководства ВР, А.Ефремов сказал: «этот законопроект зарегистрирован уже давно, и сейчас в связи с ситуацией, которая складывается и сегодня и дальше, для того чтобы стабильно работала ВР, принято решение вернуться к тому способу голосования, который был раньше».