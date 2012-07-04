Милиция: полковник ГАИ, на которого наехал нардеп, получил перелом ноги

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Киеве, сегодня около 13.00 во время акции в защиту украинского языка на Европейской площади возле Украинского дома был совершен наезд на заместителя начальника отдела ДПС управления ГАИ города Киева.

Во время охраны общественного порядка работник ГАИ заметил черный микроавтобус, который был припаркован в неустановленном месте с нарушением правил дорожного движения.

По предварительной информации, за рулем автомобиля находился один из народных депутатов. Подойдя к автомобилю, офицер попросил убрать транспортное средство. Народный депутат проигнорировал законное требование стража порядка. Вместо этого начал движение в сторону лестницы Украинского дома, во время которого совершил наезд на офицера ГАИ. На место происшествия был вызван автомобиль «скорой помощи», офицеру была оказана первая медицинская помощь и он был госпитализирован с предварительным диагнозом – перелом ноги.

Участники акции такое демонстративное нарушение правил дорожного движения поддержали, создав «живой коридор» для проезда автомобиля и мешая работникам ГАИ остановить автомобиль.

Ради обеспечения безопасности дорожного движения и недопущения аналогичных нарушений сотрудники правоохранительных органов, которые обеспечивают охрану общественного порядка, создали цепь между митингующими и проезжей частью на Европейской площади.

Как сообщал УНИАН, за рулем микроавтобуса, который возле Украинского дома наехал на полковника ГАИ, был народный депутат от «БЮТ-Батькивщны» А.Кожемякин.

Убедиться в этом можно из полученной журналистами видеозаписи.