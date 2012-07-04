«Первый национальный» заявляет, что демонстранты повредили ему кабель
13:59, 04 июля 2012Политика
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Телеканал просит граждан не портить оборудование.
Первый национальный обнародовал заявление
Сегодня вблизи Украинского дома неизвестные из числа демонстрантов повредили сигнальный кабель, через который проходит ток мощностью 40 киловатт, используемый для передачи телевизионного сигнала в прямой эфир "Первого национального" телеканала, заявили в пресс-службе телеканала.
Национальная телекомпания Украины обращается ко всем гражданам, которые находятся вблизи Украинского дома, воздержаться от порчи телевизионного оборудования. Такие действия приводят к финансовым потерям вещателя и препятствуют работе журналистов в освещении важнейших событий в жизни государства, отметили в пресс-службе.
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