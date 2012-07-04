Возле Украинского дома вновь произошла стычка с беркутовцами (обновлено)

Как передает корреспондент УНИАН, причиной конфликта стала попытка микроавтобуса, принадлежащего представителям оппозиции, заехать на тротуар возле Украинского дома.

При этом сотрудники ГАИ сначала предупреждали о недопустимости нарушения несанкционированного заезда на тротуар транспортного средства.

Когда водитель начал движение микроавтобуса, сотрудники ГАИ пытались остановить его, встав на пути движения. При этом микроавтобус наехал на ногу подполковнику милиции, он госпитализирован.

Несмотря на сопротивление милиции, автомобиль начал ехать ко входу перед Украинским домом, однако ему перекрыли дорогу несколько гаишников. В этот момент к ним подошли оппозиционные депутаты, в частности Андрей Парубий и несколько других, которые оттолкнули гаишников с дороги перед автомобилем.

Через несколько минут на помощь милиционерам явились несколько десятков бойцов «Беркута», которые окружили автобус и также пытались помешать ему двигаться, однако значительное количество участников акции оттеснили бойцов, и автобус таки проехал на площадь перед Украинским домом.

Сразу после этого вдоль проезжей части перед всем фасадом Украинского дома выстроились несколько шеренг в составе около 100 «беркутовцев», которые перекрыли въезд с любой точки проезжей части на площадку перед зданием.

Митинг перед Украинским домом продолжается.