Порядок для Януковича обеспечивают милиция, внутренние войска и снайперы
10:10, 04 июля 2012Политика
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Охрану общественного порядка вблизи Украинского дома будут обеспечивать 1,3 тыс. правоохранителей.
Возле Украинского дома официально будет 1,3 правоохранителей. Фото з Facebook
Охрану общественного порядка вблизи Украинского дома, где проходит акция в защиту украинского языка, будут обеспечивать 1,3 тыс. правоохранителей, из них 700 военнослужащих внутренних войск МВД Украины.
Об этом УНИАН сообщили в Департаменте связей с общественностью МВД Украины.
Как сообщает Тиждень, возле Украинского дома уже появились снайперы
Кроме снайперов о подготовке к прибытию Януковича на пресс-конференцию свидетельствуют и президентский штандарт, и кресло, уже занесли в Украинский дом.
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