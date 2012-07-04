Порядок для Януковича обеспечивают милиция, внутренние войска и снайперы

Охрану общественного порядка вблизи Украинского дома, где проходит акция в защиту украинского языка, будут обеспечивать 1,3 тыс. правоохранителей, из них 700 военнослужащих внутренних войск МВД Украины.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте связей с общественностью МВД Украины.

Как сообщает Тиждень, возле Украинского дома уже появились снайперы

Кроме снайперов о подготовке к прибытию Януковича на пресс-конференцию свидетельствуют и президентский штандарт, и кресло, уже занесли в Украинский дом.