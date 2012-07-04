На Киев двинулись люди для участия в акциях против «языкового закона»

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «За Украину!», об этом В.Кириленко заявил во время своего выступления на митинге.

«Отовсюду едут люди, чтобы стать на защиту украинского языка. На этот момент уже выехали пятнадцать автобусов из Львова, восемь - из Луцка, три - из Херсона, а также из Винницы и Харькова. Украинские граждане активно приобщаются к акции», - отметил В.Кириленко.

Кроме того, он сообщил, что уже поступила информация, что ГАИ безосновательно останавливает автобусы.

«Власть боится и, несмотря ни на что, пытается не допустить небезразличных граждан в Киев на митинг. Только что сообщили, - заявил В.Кириленко, - что автобусы с людьми не выпускают из Харькова и Винницы. Также остановили колонну автобусов на выезде из Львова».