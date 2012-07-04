СМИ: Идеолог Банковой присматривался к митингу под Украинским домом (видео)

Впервые он появился под Украинским домом около 22.50, сообщает Украинская правда.

Он прошелся по площадке перед Украинским домом. Дошел до кабелей, проложенных на площадке для обеспечения трансляции пресс-конференций президента. Когда увидел, что к нему приковано внимание журналистов, быстро покинул площадь возле Украинского дома.

После этого Шувалов периодически появляется возле митингующих.

Как известно, в среду в Украинском доме должна состояться итоговая пресс-конференция президента Виктора Януковича.