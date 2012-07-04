СМИ: Идеолог Банковой присматривался к митингу под Украинским домом (видео)
08:24, 04 июля 2012Политика
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Возле акции в защиту украинского языка под Украинским домом был неоднократно замечен внештатный советник главы администрации президента Сергея Левочкина Игорь Шувалов.
Шувалова замечено у митингующих
Впервые он появился под Украинским домом около 22.50, сообщает Украинская правда.
Он прошелся по площадке перед Украинским домом. Дошел до кабелей, проложенных на площадке для обеспечения трансляции пресс-конференций президента. Когда увидел, что к нему приковано внимание журналистов, быстро покинул площадь возле Украинского дома.
После этого Шувалов периодически появляется возле митингующих.
Как известно, в среду в Украинском доме должна состояться итоговая пресс-конференция президента Виктора Януковича.
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