Колесниченко требует от Генпрокуратуры прекратить "героизацию фашизма"

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Ровенской области, в проведении этого конкурса В.Колесниченко заметил признаки «героизации фашизма», поэтому просит Генпрокуратуру принять меры «с целью остановить дальнейшее проведение на территории Украины указанного конкурса» и привлечь к ответственности его организаторов.

Как объяснила заместитель городского председателя Ровно Галина Кульчинская, которая стала инициатором конкурса, его суть в том, что жители Ровно напишут 12 документальных историй о борьбе УПА, которые разместят в социальных сетях. Также документальные истории будут проиллюстрированы картинами молодого ровенского художника, имя которого пока держат в тайне. После завершения конкурса местная власть оформит истории об УПА отдельной книгой.

Предполагается, что проект продлится до 14 октября, когда будет отмечаться 70-летие УПА.

По словам руководителя пресс-службы прокуратуры области Людмилы Суржук, прокуратура области уже начала проверку по обращению народного депутата относительно организации в Ровно конкурса "12 историй об УПА". По законодательству, ответ на депутатское обращение дается на протяжении 10 дней с момента получения запроса. Однако срок рассмотрения такого обращения может быть продлен.