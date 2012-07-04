УЕП: принятием закона о языках власть объявила войну украинству

Об этом идет речь в заявлении УЕП, переданном УНИАН.

“Последние события в Украине показывают, что сегодняшняя власть в своей деятельности пытается полностью искоренить все, что связано с украинством и национальной идентичностью украинцев. Для проведения антинародной и антиукраинской политики власть сознательно осуществляет геноцид украинского народа, уничтожает украинские школы, украинский кинематограф и литературу. Теперь у украинцев отнимают еще и родной украинский язык”, - говорится в заявлении.

Будучи не способной создать новые рабочие места, отмечено в заявлении, власть вынуждает украинцев искать работу за рубежом, а затем искусственно через подконтрольные суды лишает их избирательных прав.

“Уже сейчас подконтрольные лжеученые для того, чтобы подыграть власти, разрабатывают концепции замещения украинцев другими национальностями, которые потенциально будут носителями других ценностей и другой культуры, но останутся верными нынешней власти. Сегодняшняя власть не является украинской ни по сущности, ни по национальности. Все высшие должностные лица не являются украинцами. Разве это не должно тревожить украинских патриотов, когда ими управляют моголы (геологи из российского Нечерноземья, хазары, и кочевники)”, - идет речь в заявлении УЕП.

“Люди, проснитесь! У Вас отняли государство, истребляют культуру и язык, отнимают жизнь, а вы спите!... Руководителями государства должны быть те, для кого Украина – Родина и Мать. Украина превыше всего. Призываем все украинство мира к защите Украины”, - говорится в документе.

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Украинская европейская перспектива - это международная общественная организация, объединяющая украинцев всего мира, которые поддерживают прозападный курс развития Украины. Цель УЕП – консолидировать всех украинцев, которые живут и работают в Европе и Соединенных Штатах Америки, в Канаде и Австралии, которые стремятся видеть Украину правовым государством с высоким уровнем жизни, демократии и свободы слова.

Организация создана в начале 2011 года в Праге. Один из соучредителей и председатель Совета УЕП – экс-министр экономики Украины Богдан Данилишин, который получил в 2010 году политическое убежище в Чехии.