Глава львовских "регионалов" просит не считать его голос за закон о языках
Народный депутат Украины Петр Писарчук не голосовал за закон о языках и отзывает свой голос.
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе народного депутата П.Писарчука.
„Народный депутат Украины Петр Писарчук не принимал участия в сегодняшнем голосовании относительно проекта закона о принципах государственной языковой политики, поскольку во время голосования отсутствовал в зале сессионных заседаний Верховной Рады Украины, что подтверждают данные письменной регистрации”, - отмечается в сообщении.
Как информирует пресс-служба депутата-„регионала”, П.Писарчук обратился с заявлением к председателю Верховной Рады Украины Владимиру Литвину „с просьбой изъять его голос «за» из результатов голосования за проект закона о принципах государственной языковой политики”.
П.Писарчук просит также В.Литвина объявить заявление об отзыве его голоса из результатов голосования, - отмечается в сообщении.
П.Писарчук – член фракции Партии регионов в ВР, председатель Львовской областной организации Партии регионов.