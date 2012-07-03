Глава львовских "регионалов" просит не считать его голос за закон о языках

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе народного депутата П.Писарчука.

„Народный депутат Украины Петр Писарчук не принимал участия в сегодняшнем голосовании относительно проекта закона о принципах государственной языковой политики, поскольку во время голосования отсутствовал в зале сессионных заседаний Верховной Рады Украины, что подтверждают данные письменной регистрации”, - отмечается в сообщении.

Как информирует пресс-служба депутата-„регионала”, П.Писарчук обратился с заявлением к председателю Верховной Рады Украины Владимиру Литвину „с просьбой изъять его голос «за» из результатов голосования за проект закона о принципах государственной языковой политики”.

П.Писарчук просит также В.Литвина объявить заявление об отзыве его голоса из результатов голосования, - отмечается в сообщении.

П.Писарчук – член фракции Партии регионов в ВР, председатель Львовской областной организации Партии регионов.