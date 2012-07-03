Кличко расценивает сегодняшнее голосование как политический суицид ВР

Лидер партии «УДАР» Виталий Кличко выразил возмущение сегодняшним «голосованием» с нарушением всех норм и регламентов за закон о принципах языковой политики».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе В.Кличко.

По его мнению, события в парламенте еще раз засвидетельствовали, как вызывающе в стране власть нарушает права граждан, в том числе право людей осуществлять власть в стране через своих избранных представителей. «Ведь сегодня депутаты не имели возможности обсудить скандальный законопроект и внести в него хотя бы одну правку из 2600. А значит, не была учтена позиция, мнение миллионов украинцев», – сказал В.Кличко.

«Закон приняли в обход регламента, без рассмотрения в комитетах, без обсуждения и учета многочисленных поправок, за закрытыми дверями, тайно от СМИ и граждан. Во время голосования спикер парламента позорно бежал, чтобы избежать стыда и быть как бы непричастным к тому безобразию, которое произошло в ВР, хотя в действительности он и его «народная» фракция отвечают за это лично, – считает В.Кличко. – Стадия «кнопкодавства» для наших парламентариев была не последним пределом падения. Оказалось, что они настолько презирают законодательный орган, что готовы собственноручно его уничтожить».

В.Кличко убежден: те, кто сегодня полностью проигнорировали мнение большинства украинцев, показали, что чувствуют себя представителями какой-то другой страны, они не ценят ничего украинского. «Ради будущего провластного списка они готовы бездумно голосовать за любые провокативные вопросы, которые разъединяют страну. Это не политика, не законодательная работа, а безобразие с уверенностью в собственной безнаказанности», – считает лидер «УДАРа».

В.Кличко считает, что уже ничего не сможет реабилитировать политическую репутацию этого парламента. Поэтому политик призывает депутатов от оппозиционных сил сложить мандаты и сконцентрироваться на избирательной кампании ради того, чтобы совместно изменить власть в стране.

«Нужно сложить полномочия и идти к людям. Задача перед оппозицией – изменить власть, вернуть независимость украинскому парламенту. Этот парламент не имеет права на существование. Так будет честно по отношению к гражданам Украины», – считает В.Кличко.