У Литвина рассказали, где он был во время скандального голосования

Об этом УНИАН сообщила руководитель пресс-службы ВР, пресс-секретарь председателя ВР Виктория Шведова. «Председатель Верховной Рады находится на заседании Гуманитарного совета при Президенте», - сказала она.

Как сообщал УНИАН, во время сегодняшнего вечернего заседания депутаты приняли в целом языковой закон. Вечернее заседание проводил первый вице-спикер Адам Мартынюк.