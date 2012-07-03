У Литвина рассказали, где он был во время скандального голосования

17:47, 03 июля 2012
Политика
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Председатель Верховной Рады Владимир Литвин не проводил сегодня вечернее заседание парламента, поскольку находится на заседании Гуманитарного совета при Президенте Украины.  

Володимир Литвин

Об этом УНИАН сообщила руководитель пресс-службы ВР, пресс-секретарь председателя ВР Виктория Шведова. «Председатель Верховной Рады находится на заседании Гуманитарного совета при Президенте», - сказала она.

Как сообщал УНИАН, во время сегодняшнего вечернего заседания депутаты приняли в целом языковой закон. Вечернее заседание проводил первый вице-спикер Адам Мартынюк.

 

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