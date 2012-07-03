Парламентская оппозиция хочет выбить себе небывалые полномочия

Проект закона "О внесении изменений в закон "О регламенте Верховной рады"" подготовил и внес в парламент народный депутат Гарегин Арутюнов (фракция "БЮТ-Батькивщина"). Он предложил дополнить закон о регламенте рядом статей, в которых закрепить права парламентского большинства и оппозиции, а также организационно-правовые основы их деятельности, сообщает Коммерсант-Украина.

Следует отметить, что в случае принятия предложенных поправок оппозиция получит небывалые до этого полномочия в Верховной Раде. В частности — первоочередное право выбора должностей глав парламентских комитетов, в ведении которых находятся вопросы бюджета, организации деятельности ВР, свободы слова и информации, социальной политики, здравоохранения, науки и образования, судопроизводства, законодательного обеспечения правоохранительной деятельности, борьбы с организованной преступностью и коррупцией, прав человека. За оппозицией также предлагается закрепить посты первых заместителей председателей в комитетах, которые возглавят представители большинства. Кроме того, законопроект предоставляет оппозиции право на назначение главы Счетной палаты, омбудсмана, а также по одному представителю в состав Конституционного Суда, Высшего совета юстиции и Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания.

Обсуждение законопроекта бютовца Гарегина Арутюнова парламентский комитет по вопросам регламента, депутатской этики и обеспечения деятельности ВР назначил на среду. Правда, шансы на положительную оценку у документа невысоки. "За предложенными нормами просматривается заинтересованность лидеров конкретных политических сил,— заявил глава комитета Владимир Макеенко (Партия регионов).— Я предложил осенью написать новый регламент и получил поддержку всех членов комитета. Нам нужно забыть о стопроцентной партийной системе и учесть, что в следующем парламенте 226 депутатов будут мажоритарщиками".