Азаров надумал установить видеокамеры на избирательных участках

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, об этом Н.Азаров заявил во время встречи с вице-президентом Парламентской ассамблеи ОБСЕ, депутатом австрийского парламента Вольфгангом Гроссруком.

Кроме того, Н.Азаров пригласил представителей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) быть наблюдателями во время парламентских выборов в Украине.

«Приезжайте в Украину, я вас приглашаю быть наблюдателями во время выборов», - сказал Н.Азаров.

Премьер подчеркнул, что В.Гроссруку он первому сообщает о принятом решении установить на всех избирательных участках веб-камеры для мониторинга хода голосования, предупреждения нарушений избирательного законодательства или оперативного реагирования на возможные нарушения. Как отметил глава правительства, за парламентскими выборами в Украине можно будет наблюдать через веб-портал из любого уголка мира.

«Это ли не показатель открытости и ответ тем, кто заранее говорит о возможных фальсификациях во время выборов?» - подчеркнул Н.Азаров.

В свою очередь, В.Гроссрук сообщил, что он планирует приехать в Украину в качестве заместителя руководителя Миссии иностранных наблюдателей ОБСЕ. «Демократия – это живой процесс, в усовершенствовании которого заинтересованы все, в том числе европейские демократии», - отметил В.Гроссрук. Он подчеркнул, что если сравнивать Украину с другими постсоветскими странами в вопросах демократии и свободы слова, то Украина «находится впереди всех».

При этом В.Гроссрук пообещал, что сделает все от него зависящее, чтобы миссия в Украине была максимально объективной. Все предыдущие миссии ОБСЕ имели большой авторитет и получили безоговорочное доверие к своим заключениям благодаря большому опыту и профессиональности команды наблюдателей, сказал он.