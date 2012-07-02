В Раду пока проходят 4 партии, Тягнибок и Королевская на грани (опрос)

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Центра Разумкова, об этом свидетельствуют данные двух опросов общественного мнения, проведенных социологической службой центра с 16 по 25 июня, - уличного и домашнего.

По результатам уличного опроса, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, пятипроцентный барьер преодолели бы ВО «Батькивщина», за которое готовы проголосовать 27,9% тех, кто готов принять участие в выборах, Партия регионов (23,9%), партия «УДАР» Виталия Кличко» (8,7%), КПУ (7,4%), «Свобода» (5,4%) и близка к его преодолению Партия Наталии Королевской «Украина – Вперед!» (4,7%).

В соответствии с данными уличного опроса, ВО «Батькивщина» по уровню электоральной поддержки опережает Партию регионов, тогда как по данным домашнего опроса, уровень электоральной поддержки этих двух партий статистически значимо не отличается.

По данным домашнего опроса, пятипроцентный барьер преодолевают Партия регионов (28,3% тех, кто намерен принять участие в выборах), ВО «Батькивщина» (26,2%), партия «УДАР» (10,8%), КПУ (7,7%), но более далеки от преодоления избирательного барьера ВО «Свобода» (3,9%) и "Украина – Вперед!" (3,3%).

В Центре Разумкова отмечают, что уличный опрос, по сравнению с опросом домашним, зафиксировал более высокий электоральный рейтинг ВО «Свобода» и партии "Украина – Вперед!" и ниже электоральный рейтинг Партии регионов.

В юго-восточном регионе по данным уличного опроса выше, чем при домашнем опросе, оказался электоральный рейтинг ВО «Батькивщина», но ниже – рейтинг Партии регионов и партии "УДАР".

В западно-центральном регионе уличный опрос показал более высокий рейтинг ВО «Свобода» и партии "Украина – Вперед!".

В Центре Разумкова отмечают, что уличный опрос обеспечивает большее ощущение анонимности у респондента, то есть он в большей степени, чем во время опроса дома, уверен, что его личность не может быть установлена. Поэтому, как считают исследователи, это может позволить получить более искренние ответы на социально чувствительные вопросы (в том числе и относительно электоральных ориентаций).

Количество опрошенных во время уличного опроса составило 2005 человек, во время домашнего опроса – 2009 человек. Выборки обоих опросов представляют взрослое население Украины по основным социально-демографическим показателям (регион проживания, тип поселения, возраст и пол) и строились как стратифицированные, многоступенчатые, случайные на первых этапах отбора и с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Каждый из опросов осуществлялся в 132 населенных пунктах (из них 79 городских и 53 сельских поселений). Теоретическая погрешность выборки обоих опросов (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.